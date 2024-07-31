مستشار رئيس شبكة الجزيرة لـ(الرسالة): دماء هنية يتحمل وزرها من خذل غزة وتآمر عليها

قال مستشار رئيس شبكة الجزيرة أحمد الشيخ، إن استشهاد القائد الكبير إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس فقيد الأمة، إن دماء هنية يتحمل وزرها من خذل غزة وأهلها، ومن يتآمرون مع الكيان ويمدونهم بكل ما يستطيعون، ومنهم عرب كثيرون.

وأوضح الشيخ لـ"الرسالة نت" أن العجز العربي والخذلان لغزة وأهلها، والتخاذل بل وأحيانًا التآمر مع العدو وتقديم العون له، هو الظرف الأخطر الذي تمر به القضية الآن.

وأضاف: "شخصيا لا أخشى على مستقبل حماس، رغم أن هنية شخصية عظيمة في تاريخها ووجودها؛ لكن رحل قبله الشيخ ياسين الذي ارتقى لأجل القضية نفسها".

وأكدّ أن مكانة هنية الكبيرة، لن يمنع الحركة من تجاوز المحنة ، ويقينا أنها تزداد رسوخا على مبدئها وثوابتها ولن تتغير مع رحيل فقيد الأمة.

وذكر الشيخ أنّ هنية كان أمينًا على مسار وطريق الحركة طيلة السنوات التي أعقبت رحيل ياسين والرنتيسي.