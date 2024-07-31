الحوثيون: عملية اغتيال هنية تصعيد كبير وانتهاك سافر للأعراف الدولية

أدانت جماعة أنصار الله (الحوثيون) بشدة "جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد إسماعيل هنية بعملية جبانة استهدفت أحد رموز الأمة وقادة المقاومة".

وقالت الجماعة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن "عملية الاغتيال تعد تصعيدا كبيرا وتجاوزا أكبر، وانتهاكا سافرا لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية".

وأكدت عزمها على "الوقوف إلى جانب حماس وكل فصائل المقاومة في التصدي للعربدة الصهيونية المدعومة أميركياً".

وفي وقت مبكّر من صباح الأربعاء، أعلنت حماس اغتيال هنية إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته أمس الثلاثاء، في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.