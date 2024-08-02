موريتانيا: اغتيال هنية يقوض الجهود الدولية الهادفة لوقف حرب غزة

قالت وزارة الخارجية الموريتانية، يوم الجمعة، إنّ اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، من شأنه أن "يقوض الجهود الدولية الهادفة لوقف العنف في الشرق الأوسط وحرب الإبادة" في قطاع غزة.

وأضافت الوزارة في بيان: "اغتيال هنية من شأنه أن يقوض الجهود الدولية الحثيثة الهادفة إلى وضع حد لمسلسل العنف في الشرق الأوسط، وإيقاف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي".

وأدانت الوزارة اغتيال هنية، معتبرة ذلك "انتهاكا لكافة المواثيق والمبادئ الأخلاقية والدبلوماسية".

ودعت "المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في فرض احترام مقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأشارت إلى أهمية "توفير الشروط اللازمة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه العادلة في الحرية والاستقلال".

وصباح الأربعاء، أعلنت حركة حماس اغتيال هنية، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وجاء اغتيال هنية بينما تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.