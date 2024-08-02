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بعد نعيه القائد هنية

قوات الاحتلال تعتقل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري

الرسالة نت - القدس

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، بعد عدة ساعات من نعيه الشهيد القائد إسماعيل هنية في خطبة الجمعة.

واقتحمت شرطة الاحتلال اقتحمت منزل الشيخ صبري في حي الصوانة بالقدس، واعتقلته واقتادته إلى غرف "4" بمركز المسكوبية، رغم أنه يعاني من وعكة صحية.

وأوضح المحامي حمزة قطينة أن الشيخ عكرمة صبري اعتقل بعد محاصرة شرطة الاحتلال منزله في حي الصوانة من جميع الجهات، وخلال جلسة مناقشة قرار سحب إقامته.

وذكرت مصادر محلية أنّ النيابة العامة الاسرائيلية، وبسرعة جنونية أعطت موافقتها للشرطة على فتح تحقيق مع الشيخ صبري.

وكان وزير الداخلية الاسرائيلي" موشي أرييل" أعلن ظهر اليوم الجمعة عزمه سحب الإقامة في القدس من الشيخ عكرمة صبري، وذلك على خلفية رثائه لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد القائد إسماعيل هنية خلال خطبة الجمعة.

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