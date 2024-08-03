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الصحة بغزة لـ(الرسالة): الأوضاع تزداد سوءًا في ظل منع توريد المستلزمات الصحية

خاص- الرسالة نت

جددّ د. خليل الدقران متحدث باسم وزارة الصحة، تحذيره من خطورة الأوضاع الصحية بغزة، في ظل استمرار الاحتلال منع توريد المستلزمات الصحية.

وقال الدقران لـ"الرسالة نت"، إنّ الاحتلال منذ 3 أشهر يمنع تقديم أي نوع من المستلزمات التي تحتاجها الوزارة لاستمرار العمل في مستشفيي ناصر وشهداء الأقصى.

وذكر أن المنظومة الصحية استهدفت بشكل كامل، ولم يتبق منها في طور الخدمة سوى المستشفيين السابقين، وهما مهددان بالتوقف عن العمل؛ نتيجة توقف توريد المسلتزمات الخاصة باستمرار عملهم.

وأوضح أن المستلزمات وصلت حد الغيارات والتعقيمات الخاصة بالعمليات الجراحية، "هذا كله يدفع باتجاه الموت البطيء للجرحى والمصابين".

وأشار إلى أن استمرار المذابح وحرب الإبادة مع نقص ونفاد الامكانيات، سيدفع هذه المراكز للخروج عن الخدمة.

ودمرّ الاحتلال بشكل شبه كامل المنظومة الصحية شمال القطاع، فيما استهدف مجمع ناصر الطبي بخانيونس ثم عاد للخدمة بقدرة  60% من طاقتها.

وأخرج الاحتلال مستشفى الأوروبي عن الخدمة، ويعدّ المستشفى الأكبر الذي يقدم الخدمات الطبية في منطقة جنوب القطاع.

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