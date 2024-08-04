شاهد| مقتل مستوطنين وإصابة 4 بعملية طعن قرب (تل أبيب)

قتل مستوطنين اثنين وأصيب آخرون بجروح حرجة جدًا وخطيرة في عملية طعن بمنطقة "حولون" وسط فلسطين المحتلة.

وأعلن الإسعاف (الإسرائيلي)، صباح الأحد، عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة 4 آخرين بجراح متفاوتة، في عملية طعن بمنطقة حولون قرب تل أبيب وسط فلسطين المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية، أن عملية الطعن وقعت في 3 مواقع بمنطقة حولون.

وقالت المصادر إن إحدى الإصابات ما زالت بوضع صحي خطير، عدا عن ثانية متوسطة، واثنتان وصفت جراحهما بالطفيفة.

وأشارت إلى أن منفذ عملية الطعن شاب من سلفيت في الضفة الغربية المحتلة، وأصيب بجراح خطيرة.

ولفتت المصادر إلى أن مروحية للاحتلال حلقت في موقع عملية الطعن، فيما طوقت الشرطة مكان الحدث وفرضت إجراءات أمنية مشددة.