قال وزير الصحة الفلسطيني الأسبق د. جواد الطيبي، إن طريقة تحويل الاحتلال لمرضى غزة عبر معبر كرم أبو سالم قاتلة ومضللة.

وأوضح الطيبي لـ"الرسالة نت" أن عملية التحويل تتم عبر منظمة، اذ يتم إرسال إسم الجريح ومرافقيه للاحتلال؛ للحصول على تصريح وموافقة، ويستغرق ذلك وقتا طويلا.

كما أن عملية السفر من كرم أبو سالم، يؤدي لزيادة المسافة، ويؤدي ذلك لتدهور في وضع الجريح، خاصة الحالات الحرجة، وفقا للطيبي.

وأضاف "هذه الطريقة بكليتها غير مجدية مع الحالات الخطيرة؛ لأنها تستغرق وقتاً طويلاً، وتؤدي لارتقاء الجريح أو تدهور وضعه الصحي، لريثما تصله الموافقة.

وبين الطيبي أن الحالات المحولة لم يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، وهي لا تعكس الحاجة الحقيقية.

وأوضح أن جميع الجرحى هم بحاجة لعمليات ثانية، وعمليات إعادة تصحيح موضع، خاصة وأن غالبية الإصابات في الهجمات الأخيرة خطرة، وتعاني من كسور معقدة وجروح من الدرجتين الثالثة والرابعة.

وذكر الطيبي أن عدد الجرحى يزداد يوما عن يوم، وبشكل لا يمكن السيطرة عليه، بفعل استمرار حرب الإبادة.

وشدد على أن هذه الطريقة لا تنسف حقيقة تدمير الاحتلال لمعبر رفح، الذي يعد المنفذ الوحيد لشعبنا الفلسطيني للخارج.