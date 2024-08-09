(أونروا) تؤكد قتل الاحتلال لـ205 من عمال الإغاثة بغزة منذ 7 أكتوبر الماضي

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الجمعة، عن استشهاد (205) أفراد من العاملين في الإغاثة الإنسانية، على يد القوات الإسرائيلية في غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفادت الوكالة الأممية، في بيان، بأن "الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة تسببت في سقوط ضحايا مدنيين وعمليات تهجير قسري وتدمير البنية التحتية".

وقالت إن "عدد القتلى العاملين في الإغاثة الإنسانية على يد القوات الإسرائيلية في غزة ارتفع إلى 205، منذ 7 أكتوبر الماضي".

وأضافت أن "9 من كل 10 أشخاص في غزة نزحوا، وأن بعضهم هُجّر أكثر من مرة وحتى 10 مرات".

وأوضحت أن النظام الصحي في غزة بالكاد يستطيع تقديم بعض الخدمات بسبب أن 90 مستشفى ومركزا صحيا توقفت عن العمل.

وأشارت الوكالة إلى وجود 10 مراكز صحية و100 نقطة طبية متنقلة تابعة للأونروا تقدم خدماتها في غزة.

ولليوم 308 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و699 شهيدا، وإصابة 91 ألفا و722 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.