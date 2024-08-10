مسؤول بالمعمداني لـ(الرسالة): جلود الشهداء مذابة وغالبيتهم نساء وأطفال

قال طبيب مسؤول في مستشفى المعمداني بمدينة غزة، إن جميع شهداء مجزرة الفجر في مدرسة التابعين، وصلوا أشلاء متناثرة ومتقطعة، وغالبيتهم نساء وأطفال.

وأوضح الطبيب لـ"الرسالة نت"، أن الاستهداف تم لمسجد المدرسة وكان يأوي أطفال ونساء في الطابق الثاني، "جميعهم أشلاء".

وذكر أن الاصابات غالبيتها بتر وحروق من الدرجات الثالثة والرابعة.

وأكد المسؤول الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن المستشفى عاجزة عن التعامل مع الحالات الكبيرة لأعداد الاصابات، نتيجة التهتك الكبير في الأجساد.

وبين أن غالبية الإصابات في الاطراف السفلية التي تسبب ببترها، وفي الصدر والرأس.

وأشار لاستخدام الاحتلال اسلحة محرمة دولية ،"الجلود تذوب بين أيدينا".