قال "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُوغل أكثر في سفك الدم ‏الفلسطيني المظلوم، ‏تحت مرأى ومسمع العالم ‏أجمع الذي لا يحرك ساكنا.

وحمّل "حزب الله" في بيان له تلقته "الرسالة نت" اليوم، العالم المسؤولية ‏الأخلاقية والمعنوية عن ‏الجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال.‏

وأردف: "مجزرة مروعة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال في مدرسة التابعين في ‏قطاع غزة راح ‏ضحيتها ‏أكثر من مئة شهيد وعشرات الجرحى أثناء أدائهم لصلاة ‏الفجر".

وجاء في البيان: "ما أقدمت عليه حكومة العدو يؤكد أنها ماضية في حرب الإبادة التي تشنها ضد ‏الشعب الفلسطيني ‌‏وأن خيارها الحقيقي هو القتل وارتكاب المجازر".

واعتبر أن الحديث ‏عن وقف إطلاق النار وتحديد مواعيد ‏جديدة للمفاوضات "ليست إلا كذبا وخداعاً لن ‏تنطلي على الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة ‏وجبهات الإسناد".

ولفت حزب الله النظر إلى أن المقاومة الفلسطينية جبهات الإسناد "تزداد اقتناعاً ‏بعزمها على المقاومة والعمل بكل قوة لوقف المذبحة ومنع العدو ‏من تحقيق أهدافه ‏المعلنة والمضمرة".

وندد بمجزرة مدرسة التابعين "المهولة". داعيًا كل الأحرار في العالم ‏لإدانتها، وتفعيل ‌‏التحركات والاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية القاتلة.

وطالب "حزب الله"، بإطلاق ‏أوسع حملة تضامن متجددة مع ‏أطفال ونساء ورجال فلسطين؛ "الذين يتعرضون ‏لأبشع مذبحة منذ أكثر من عشرة أشهر".

وفجر اليوم السبت ارتكب جيش الاحتلال، مجزرة جديدة في حي الدرج وسط مدينة غزة، بعد أن استهدف مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين خلال صلاة الفجر، ما أسفر عن سقوط أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى.

وأوضح مسؤول في المركز الذي تتبع مدرسة "التابعين" لإدارته في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء"، أنّ المدرسة كانت تضم 300 عائلة بواقع ألف شخص، غالبيتهم نزحوا قبل أيام من بيت حانون على ضوء أوامر الإخلاء الإسرائيلية التي طالت البلدة الحدودية.