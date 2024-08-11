الأورومتوسطي: رواية الاحتلال حول مجزرة التابعين تحتوي شهداء ارتقوا قبل أيام

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السبت، أن القائمة التي نشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لأشخاص ادعى أنهم مقاتلون من حماس والجهاد الإسلامي في مجزرة مدرسة التابعين تحتوي معلومات مضللة جملة وتفصيلاً.

وبين رئيس المرصد رامي عبده، في تغريدة عبر منصة اكس، "بعد فحص أولي استطعنا تحديد أكثر من نصف من في القائمة أشخاص لا يمارسون أي عمل سياسي بينهم أطفال وأكاديميين ومهنيين ودعاة، لافتاً إلى أن "القائمة شملت أيضاً على سبيل المثال منتصر ضاهر قتلته إسرائيل الجمعة برفقة شقيقته داخل شقة سكنية، أي قبل المجزرة بيوم، وأيضاً الشاب يوسف الوادية الذي استهدفته إسرائيل قبل يومين من المجزرة".

وشدد عبده، على أن التحقق من بقية الأسماء التي نشره الاحتلال جاري، "لكن نستطيع الجزم أن القائمة مغلوطة ومضللة 100%".