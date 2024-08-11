دعت الجزائر، إلى عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن يوم الثلاثاء المقبل بشأن مجزرة مدرسة التابعين التي ارتكبها طيران الاحتلال الإسرائيلي في حي الدرج بقطاع غزة وخلفت أكثر من 100 شهيد تناثرت أجسادهم إلى أشلاء، إضافة إلى عشرات المصابين.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر دبلوماسي في نيويورك أن طلب عقد هذا الاجتماع الطارئ يأتي "بناء على التطورات الخطيرة الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة بعد الهجوم الجوي الذي شنه جيش الاحتلال الصهيوني على مدرسة في غزة".

وأضاف المصدر نفسه أن "هذا الطلب تم تقديمه بالتشاور مع دولة فلسطين"، موضحا أن طلب الجزائر "يحظى بتأييد دول أعضاء أخرى في مجلس الأمن".

وتوالت ردود الأفعال العربية والدولية المنددة بـ "المجزرة" المروعَّة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهدف المصلين فجر السبت، في مدرسة "التابعين" في حي الدرج في مدينة غزّة والتي تؤوي نازحين، والتي أدت إلى ارتقاء أكثر من 100 شهيد بينهم أطفال ونساء.