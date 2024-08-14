وصف السياسي المصري د. أيمن نور، مطالب المقاومة الفلسطينية التي تنادي بها، العادلة والمحقة، مشددّا على أن إسرائيل لا ترغب بتحقيقها؛ لشعورها بهزيمتها في تحقيق أهدافها، وتعطشها لمواصلة سفك دماء المدنيين.

ويلتقي وفود من الولايات المتحدة و"إسرائيل" ومصر وقطر، يوم الخميس، في القاهرة أو الدوحة، من أجل دفع اتفاق لوقف النار في غزة.

وقال نور لـ"الرسالة نت"، إن الاحتلال يريد استغلال الوقت فقط؛ "جديّة نجاح هذه المفاوضات، يتمثل في وقف المجازر المروعة التي يشاهدها العالم ليل نهار".

وأعرب نور عن استغرابه أن يبقى الموقف العربي، والمصري تحديدا، أسير الوساطة السياسية، "المطلوب اليوم دور عربي يتجاوز الوسيط، واستخدام أوراق القوة السياسية في الحد الأدنى؛ لدفع الاحتلال وارغامه على وقف العدوان".

وأكدّ أن تحييد الدور العربي الرسمي عن التدخل في القضية الفلسطينية، "شكل غطاءً إسرائيليا لمواصلة الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف نور: "مجرد طرد سفير لم تقدم عليه دولة عربية واحدة، في مشهد يعبر عن قمة القاع الذي وصل اليه النظام العربي الرسمي اليوم".

وشددّ على أن الاحتلال لا بد أن يخضع لمطالب الشعب الفلسطيني، وليس أمامه سوى القبول بها، "فصاحب الحق لن يتنازل عن حقه، ونفس الباطل مهما كان قويا لا يدوم طويلا".