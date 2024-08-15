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مسؤول أممي: فقدان أرواح 40 ألف شخص بغزة علامة حزينة للعالم

الرسالة نت -غزة

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك: إن "فقدان أرواح 40 ألف شخص في غزة علامة فارقة وحزينة للعالم".

وأكد فورك في تصريح إعلامي، اليوم الخميس، "قتل نحو 130 شخصا كل يوم في غزة على مدى الأشهر العشرة الماضية".

وأشار إلى أن "الوضع المأساوي بغزة سببه الفشل المتكرر من جانب القوات الإسرائيلية في الامتثال لقواعد الحرب".

ولليوم 314 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و965 شهيدا، وإصابة  أكثر من 92 ألفا و294 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

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حرب غزة الابادة الجماعية 40 ألف شهيد

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