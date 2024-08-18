الاحتلال يغتال قائدين في كتائب القسام بجنين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء السبت، استشهاد اثنين من قادتها في طائرة مسيرة للاحتلال مركبتهما داخل مدينة جنين.

وأوضحت الكتائب في بيان، أن الشهيدين هما القائد القسامي رأفت محمود دواسي قائد القسام في محافظة جنين، والقائد القسامي أحمد وليد أبو عرة من قرية عقابا في طوباس.

وكشفت، أن الشهيدين كانا المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ عن عملية تفجير عربة النمر بجنين في تاريخ 27 يونيو 2024م، والكمين الثلاثي المركب قرب قرية المطلة بتاريخ 23 يوليو 2024م، وكذلك عملية الأغوار التي جرت في 11 أغسطس 2024م.

وأكدت القسام أن "دماء قادتها الشهداء لن تكون إلا إيذانا بشلال الدم القادم للمحتل عبر المزيد من العمليات النوعية التي سينفذها مجاهدو القسام من كل محافظات الضفة الغربية المحتلة بإذن الله".