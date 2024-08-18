مستشفى عدوان لـ(الرسالة): توقف العمل في المستشفى خلال 24 ساعة

قال د. حسام أبو صفية رئيس مستشفى كمال عدوان، إن المستشفى سيتوقف عن العمل بشكل كامل خلال 24 ساعة؛ نتيجة نفاد كميات الوقود اللازمة لتشغيلها.

وأضاف أبو صفية لـ"الرسالة نت"، أنّ المستشفى يضم المئات من الأطفال المنومين داخل أسرّتها، إضافة إلى حضانة الأطفال، وإضافة لمركز غسيل الكلى.

وذكر أبو صفية أن توقف المستشفى عن العمل، سيؤدي بحياة المئات من الأطفال.

وجددّ دعوته للمؤسسات الدولية والصحية؛ للضغط بإدخال الوقود اللازم؛ لاستمرار تشغيل المستشفى.

وأخرج الاحتلال مستشفى الشفاء عن الخدمة بعد تدميره له بشكل كامل، كما تعرض مستشفى كمال عدوان لهجوم إسرائيلي بداية حرب الإبادة.

وبحسب وزارة الصحة فإن 25 مركزا طبيا ومؤسسة صحية ومستشفى تم اخراجهم من العمل نتيجة تدميرها من سلطات الاحتلال.