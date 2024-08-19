الجامعة العربية: المجتمع الدولي عاجز عن وقف العدوان الغاشم على غزة

نددت جامعة الدول العربية، بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الإنسانية في قطاع غزة المتواصلة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بالتزامن مع اليوم الدولي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 من آب/أغسطس.

وقالت الجامعة العربية في بيان، إن "ما يحدث في غزة هو انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، في ظل عجز كامل من المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين وعمال الإغاثة والأطقم الطبية في القطاع أثناء تأدية واجبهم الإنساني".

واستنكرت الجامعة، استمرار الاحتلال في "سياسة التجويع ضد المدنيين في القطاع، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وتقييد حركة إيصال المساعدات والاستهداف المستمر والمتعمد لسيارات الإسعاف والمستشفيات والمراكز الطبية التي تعاني من نقص شديد من الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية".

وأكدت الأمين العام المساعد للجامعة، هيفاء أبو غزالة، ضرورة "دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مشيدة بدور الوكالة داخل قطاع غزة رغم الضغوطات التي تتعرض لها من قبل القوة القائمة بالاحتلال، ومحاولات عرقلة عملها".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 40 ألفا و 139 شهيدا، وإصابة 92 ألفا و743 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.