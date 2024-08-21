20 منظمة دولية تدعو لتسليم لقاحات شلل الأطفال إلى غزة

دعت منظمات إغاثة دولية وعاملون في مجال الصحة، الأربعاء، إلى "وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، للتمكن من بدء حملة تقديم لقاحات شلل الأطفال".

وقالت 20 منظمة دولية، بينها منظمة "إنقاذ الطفولة" و"أكشن إيد" و"أوكسفام"، في بيان مشترك، إنه "من الضروري تسليم لقاحات شلل الأطفال إلى غزة في أقرب وقت".

وأضافت أن "قرابة 50 ألف طفل ولدوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، وأن فرصتهم في التلقيح منخفضة بسبب انهيار النظام الصحي".

وأوضحت أن "عودة ظهور فيروس شلل الأطفال في غزة، هو نتيجة مباشرة لتدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والقيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على إدخال اللقاحات، مؤكدة أن الاكتظاظ والتهجير وانهيار النظام الصحي في القطاع تسبب بانتشار الفيروس".

وأشارت المنظمات في البيان، إلى أن "لقاحات شلل الأطفال موجودة في المنطقة وجاهزة للتوزيع في آب وأيلول، لكن هذا يتطلب الوصول الكامل لإمدادات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة عبر جميع المعابر الحدودية".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، كشفت يوم الجمعة، عن "تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بشلل الأطفال في قطاع غزة".

وأوضحت الوزارة في بيان أنها "سجلت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في قطاع غزة في مدينة دير البلح لرضيع يبلغ من العمر 10 أشهر".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 40 ألفا و223 شهيدا، وإصابة 92 ألفا و981 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.