بوريل يدعو إلى هدنة إنسانية بغزة لـ3 أيام للتطعيم ضد شلل الأطفال

دعا مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى وقف إطلاق النار إنساني لمدة 3 أيام من أجل التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة.

وأوضح بوريل في منشور على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن "الانتشار السريع لمرض شلل الأطفال يهدد أطفال غزة الذين أضعفهم النزوح والحرمان وسوء التغذية".

وشدد على أن "وقف إطلاق النار الإنساني ضروري لضمان قيام منظمة الصحة العالمية واليونيسف بعمليات التطعيم في القطاع".

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أعلنت الأحد الماضي، وصول لقاحات شلل الأطفال، ودعت إلى الضغط على دولة الاحتلال للسماح بدخولها إلى غزة.

وفي 23 أغسطس/آب الجاري، صرح متحدث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن مشاكل النظافة بغزة وصلت إلى مستوى عالٍ بسبب مشاكل المياه والصرف الصحي، وأنه تم اكتشاف حالة شلل أطفال في المنطقة لأول مرة منذ 25 عاما.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 40 ألفا و435 شهيدا، وإصابة 93 ألفا و534 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.