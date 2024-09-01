الهستدروت يعلن إضراب شامل ليوم واحد في (إسرائيل) للضغط على الحكومة

أعلن اتحاد العمال الرئيسي في إسرائيل (الهستدروت) اليوم (الأحد) تنفيذ إضراب شامل ليوم واحد، في محاولة للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد في بيان "قررنا تنفيذ إضراب عام غدا (الاثنين)".

وأضاف "تدخلنا وحده يمكن أن يحدث تغيير في قضية الأسرى".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الإضراب سيكون يوم غد ولمدة يوم واحد.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن عائلات الرهائن المحتجزين لدى حماس يشعرون "بخيبة أمل" لأن الإضراب سيكون ليوم واحد فقط.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم استعادة جثث 6 رهائن إسرائيليين من أحد الأنفاق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان إن قوات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) عثرت على جثث المختطفين الستة، مضيفا أنهم "اختطفوا في السابع من أكتوبر الماضي ومن ثم قتلوا على أيدي حماس في غزة"، في حين قالت الحركة إنهم قتلوا في "قصف إسرائيلي".

وأشارت هيئة البث أن مطار بن غوريون الدولي خارج مدينة تل أبيب سينضم إلى الإضراب ابتداء من الساعة 8 صباح يوم غد.

ويعتبر إعلان الهستدروت تنفيذ إضراب عام للاقتصاد يوم غد خطوة غير مسبوقة لم تحدث منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأخر مرة حدث ذلك كانت في مارس 2023 بعد أن حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي حربا واسعة النطاق ضد حركة حماس في قطاع غزة تحت اسم "السيوف الحديدية"، أدت إلى مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني، وخلفت أزمة إنسانية ودمارا واسعا، وذلك بعد أن شنت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسمته "طوفان الأقصى"، أودى، وفق السلطات الإسرائيلية، بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي إضافة إلى احتجاز رهائن.