الخطيب: الأعياد اليهودية القادمة ستفجرّ الأوضاع بالقدس والداخل المحتل

قال لؤي الخطيب عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد، إن سلطات الاحتلال فرضت حالة عسكرية لا يمكن تحملها في الداخل المحتل، "وسيكون أهلنا في الداخل جزء أساسي من الحالة النضالية".



وأكدّ الخطيب لـ"الرسالة نت" أنّ حكومة الاحتلال لم تستثني القدس ولا الداخل من سلوكها العنصري وحربها الدامية، وتفرض حالة عسكرية كبيرة تمنع عبرها عمل لجان الإغاثة ومنع التواصل مع شعبنا في الضفة والقدس.



وذكر أنّ الاستفراد في القدس بالأعياد القادمة في سبتمبر واكتوبر، ستفجر الداخل وستجعله يندفع لتحمل مسؤولياته رغمًا عن كل الظروف المحاطة به.



وأوضح أن القيادة الفلسطينية بالداخل لم يكن فعلها على مستوى الاحداث، "لكنها ستجد نفسها مضطرة ومرغمة للاندفاع في هذه الملحمة؛ لأنّ الموقف يتجاوز كل الرغبات والارادات.