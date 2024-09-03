خاص| قدورة فارس: الاحتلال يفاقم من حربه الانتقامية بحق الأسرى

تسريبات الاحتلال حول أوضاع الأسرى يشير لـ"كارثة كبيرة"

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى قدورة فارس إن جريمة الاخفاء القسري لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن تسريب المعلومات عن واقع الأسرى لا يتم بشكل رسمي.

وأوضح فارس لـ"الرسالة نت"، أن دولة الاحتلال لا تتعامل بشكل رسمي ومنتظم في الإبلاغ عن حالة الأسرى، وهي أقرب لتسريبات، "لا نعرف شيئا عن طبيعة استشهاد الأسرى ولا ظروف استشهادهم، ولا الأسباب المحيطة بهم".

وبين أن هذه التسريبات تكشف عن كارثة، "يريدون أن نترجعها على جرعات".

وأكدّ أنّ الاحتلال يفاقم من حربه الانتقامية بحق الأسرى، "يعكس الواقع خارج السجون عليهم، كلما تصاعدت الأوضاع، تحتدم ضدهم الإجراءات الانتقامية الإسرائيلية".

وأوضح أن الأوضاع والإجراءات متجهة للتصعيد بحق الأسرى، وليس للتراجع أو التقييم لوقفها والحد منها.

وبين أن الاسرى جميعا يتعرضون للتعذيب والحط من الكرامة والاعتداءات والتجويع.