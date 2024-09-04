القسام تنشر رسالة لأسيرين (إسرائيليين) قبل مقتلهما

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الأربعاء، مقطع فيديو جديد تبعث من خلاله رسالة للإسرائيليين مفادها أن بقاء نتنياهو يهدد حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وأظهر التسجيل المصور الذي نشرته القسام عبر قناتها الرسمية عبر " التيلغرام" رسالة الأسيرة الإسرائيلية قبيل مقتلها التي طالب الاسرائيليين بمواصلة التظاهر وعدم ترك أحد يغلق باب التفاوض.

وظهرت كارميل غات وهي تتوسل عبر الرسالة لحكومة إسرائيل ونتنياهو ألا يهملوا قضيتهم.

وأضافت "أنا آمل أن تكون بقيت لي عائلة كي أعود لها".

كما ووجه الأسير الإسرائيلي ألكسندير لوبنوف رسالة في تسجيل قبيل مقتله نشره القسام بالقول"أقول لحكومتي أنتم تحاولون قتلنا من أجل عدم إبرام صفقة".

وأشار في رسالته الى أن مقاتلي القسام نقلوني 10 مرات للحفاظ على حياته.

ونشرت كتائب القسام فيديوهات تتضمن رسائل المحتجزين الستة الأخيرة قبل مقتلهم في أحد أنفاق غزة.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الاحد، رسالة لعائلات أسرى الاحتلال والمستوطنين، مؤكدة أن "نتنياهو يصنع العشرات من رون أراد".

وأشارت كتائب القسام في الرسالة المصورة التي نشرتها عبر منصتها في "تيليغرام"، إلى أن قوات الاحتلال قتلت العديد من الأسرى "عمدًا"، واستعادت جثثهم. متسائلة: "أي بطولة هذه".

وأضافت، حول الأسرى الذين استعادت قوات الاحتلال جثثهم: "بالفعل كانوا أحياء، وكان من المفترض أن يخرجوا ضمن المرحلة الأولى من الصفقة".

وأرفقت كتائب القسام، في الرسالة المصورة، صورًا للأسرى الـ 6 الذين استعاد الاحتلال جثامينهم مؤخرًا. وقالت مخاطبة المستوطنين وعائلات الأسرى: "اختار نتنياهو محور فيلادلفيا على تحرير أسراكم". مؤكدة: "لقد أصبحوا من الماضي".

وفي وقت سابق، صعّدت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، خطواتها ضد حكومة نتنياهو، داعية للعصيان المدني، عقب إعلان الجيش العثور على جثث أسرى في قطاع غزة.

واعتبرت عائلات الأسرى، في تصريحات متفرقة، أن "الأسرى قتلوا على يد نتنياهو وأعضاء الحكومة المتواطئة الرافضة لعقد الصفقة".