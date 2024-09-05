نائب أردني: اجتياح الضفة الخطوة قبل الأخيرة للحرب على الأردن

قال النائب الأردني ينال فريحات، إنّ الأردن يقف في قلب الأطماع الصهيونية، التي يعبر عنها رئيس وزراء الكيان بينامين نتنياهو ووزير ماليته سموترتيش، الذين استعراضا اطماعهما في ضمّ الأردن.

وأوضح فريحات لـ"الرسالة نت"، إن حرب الاحتلال على المملكة مجرد وقت، معتبرا أن الحرب على الضفة هي الخطوة قبل الأخيرة؛ لينتقل بعدوانه نحو الأردن.

وبين أن هذا مترجم في صفقة القرن، ويهودية الدولة المقر من الكنيست، مشيرا لوجود مخطط بتهجير فلسطيني الضفة نحو الأردن واعتباره الوطن البديل.

ولفت لتصريح الأردن الرسمي، الذي اعتبر هذه الخطوة بمنزلة اعلان حرب، مضيفا: "علينا اليوم أن نعيد ترتيب أوراق قوتنا، وأن نتخلص من التطبيع والمبادرة العربية، والاعداد لمرحلة جديدة، تكون بعيدا عن ذلك، ويأخذ بالاعتبار مواجهة الخطر الحقيقي وليس الاخطار الوهمية".