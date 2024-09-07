1000عائلة في جنين أجبرها الاحتلال على النزوح

صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن أكثر من ألف أسرة في جنين أجبرها الاحتلال على النزوح جراء العملية العسكرية الإسرائيلية التي استمرت 10 أيام.



ولفت "دوجاريك" خلال تصريحات إعلامية إلى ان العملية العسكرية شمال الضفة خلفت أضرارا جسيمة في البنية التحتية والمساكن.

وفجر أمس الجمعة، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من مدينة جنين ومخيمها بعد اقتحام استمر لعشرة أيام، خلف دماراً واسعاً في المدينة في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

أظهر انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنين ومخيمها بعد اقتحام استمر لـ 10 أيام متتالية، حجم الدمار الذي لحق في البنية التحتية والشوارع ومنازل المواطنين والمرافق الصحية، جراء العدوان عليه.

ووصلت حصيلة العدوان على مدن ومخيمات شمال الضفة منذ فجر الأربعاء 28 آب/ أغسطس الماضي 39 شهيدًا ونحو 150 مصابًا، بحسب معطيات نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية الليلة الماضية، فإنّ من بين الشهداء 21 في جنين ومخميها.

وخلال العدوان فرضت قوات الاحتلال حصارًا على مستشفيات جنين، وخرجت بعض الأقسام عن الخدمة، والمخاطر التي تهدد حياة مرضى غسيل الكلى سواء المتواجدون داخل المستشفى، أو من يعيق الاحتلال وصولهم إلى أقسام الطوارئ وغسيل الكلى.

وكان جيش الاحتلال، قد بدأ يوم الأربعاء 28 آب/ أغسطس 2024، عدوانًا عسكريًا تحت اسم "المخيمات الصيفية" على مدن شمال الضفة، جنين وطوباس وطولكرم ومخيماتها، أسفر عن عشرات الشهداء والإصابات في صفوف الفلسطينيين.