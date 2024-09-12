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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: ماذا يعني تمويل حكومة الاحتلال اقتحامات الأقصى؟

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https://alresalah.ps/p/296685

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الاحتلال الأقصى اقتحام حكومة الاحتلال

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