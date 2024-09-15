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صحيفة بريطانية: نعتذر نشرنا تقريراً خاطئاً عن يحيى السنوار

يحيى السنوار
يحيى السنوار

الرسالة نت - وكالات

حذفت صحيفة "جويش كرونيكل" البريطانية، تقريرا تناول وثيقة كاذبة ومفبركة نسبت لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس يحيى السنوار حول الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة.

وأوضحت الصحفية في بيان، أنها أنهت "تحقيقا شاملا" مع الكاتب الإسرائيلي المستقل إيلون بيري والذي نشر الوثيقة، والذي خدم بصفته جندي كوماندوز عام 1976، وتبين أن أغلب سيرته الذاتية كاذبة.

وادعت الصحيفة أن الوثيقة منسوبة للسنوار، وتزعم تخطيطه لتهريب الأسرى خارج غزة عبر محور فلادلفيا، فيما اعتذرت عنها في وقت لاحق لثبوت كذبها.

واتهمت وسائل إعلام إسرائيلية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتسريب الوثيقة المزيفة للضغط على أهالي الأسرى.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/296736

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غزة حماس نتنياهو يحيى السنوار طوفان الأقصى

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