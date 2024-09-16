ارتفاع حصيلة الحرب على غزة إلى 41,226 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 41,226، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، تلقته "الرسالة نت"، أن "حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95,413 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض".

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 20 شهيدا، و76 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.