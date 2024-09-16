لجنة طواريء خان يونس تحذر من اقتراب فصل الشتاء

طالبت لجنة الطوارئ في بلدية خان يونس النازحين القاطنين في برك تجميع مياه الأمطار وأحواض المعالجة المؤقتة للصرف الصحي في المحررات بالحذر من اقتراب الشتاء

ولفتت في بيان لها أنه ومع اقتراب فصل الشتاء والمنخفض الجوي المتوقع دخوله الأسبوع الجاري أن بركة تجميع مياه الأمطار الواقعة شمالي حي الأمل-أحواض المعالجة المؤقتة للصرف الصحي في المحررات - بركة تجميع مياه الأمطار المؤقتة نهاية شارع عمر المختار المعروف برقم (5) - وجميع المناطق المنخفضة) هي أماكن خطيرة للغاية

وطالبت النازحين القاطنين في تلك المناطق المغادرة فورًا والبحث عن مكان آخر آمن، مخاطبة المواطنين:" إن وجودكم في برك تجميع مياه الأمطار يشكل خطرًا على حياتكم وسلامتكم"