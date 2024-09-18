لجان المقاومة: جريمة قتل الحكيم الدلو استمرار للإجرام (الإسرائيلي) بحق الأسرى

قال المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، يوم الأربعاء، إن جريمة قتل الحكيم زياد محمد الدلو، داخل أقبية الموت والسجون الإسرائيلية النازية، هي استمرار للفاشية والقتل المتعمد والإجرام الإسرائيلي بحق الأسرى.



وأضافت لجان المقاومة، في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، أن "الجريمة الإسرائيلية البشعة بقتل الحكيم زياد الدلو والذي اختطف أثناء عمله الإنساني في مستشفى الشفاء، تستدعي تحركاً عاجلاً للجم وردع القتلة الصهاينة وفي مقدمتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي يشجع ويرعى التعذيب والتنكيل وقتل أسرى شعبنا في سجون النازية الصهيونية".



ودعت كافة المؤسسات الأممية والحقوقية للتحرك الفوري للكشف عن مصير الآلاف من الأسرى في السجون الإسرائيلية، خاصة الكوادر الصحية الفلسطينية الذين تم اختطافهم من داخل المستشفيات أثناء تأديتهم واجبهم الطبي والإنساني.



وطالبت لجان المقاومة "بهبة جماهيرية شعبية ورسمية عارمة تضامناً وإسنادا للأسرى الذين يتعرضون لكل أشكال وصنوف التعذيب والتنكيل والقتل داخل السجون الإسرائيلية التي حولتها حكومة التطرف والإرهاب الصهيونية إلى مسالخ بشرية وأقبية نازية لقتل وتعذيب أبناء شعبنا".