تفجيرات لاسلكية جديدة في مناطق لبنانية متفرقة

وقعت 5 تفجيرات في مدينة صيدا اللبنانية ومحيطها وفي جنوب لبنان، مساء اليوم، قال خبراء بأنها تمت بطريقة وأجهزة مختلفة ومن خلال أجهزة لاسلكية في عدة مناطق لبنانية، أدت إلى وقوع عدد من الإصابات.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن انفجارات وقعت في ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان ومنطقة البقاع شرقي البلاد

وقبل ساعة أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن ثلاث مواطنين ارتقوا إثر انفجار أجهزة اتصالات في بلدة سحمر براشيا والبقاع الغربي. وفي أعقاب ذلك ودون أن يتبنى أي جانب التفجيرات الجديدة قال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله صفي الدين: نواجه مرحلة جديدة من العدوان والعقاب آت.

كما أوضح مختصون بأن الأجهزة التي جرى تفجيرها ليست من نوع بيجر وإنما أجهزة لاسلكية في أكثر من منطقة لبنانية وهي أجهزة من نوع "ووكي توكي أيكوم"