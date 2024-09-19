أوستن: ملتزمون بدعم إسرائيل ضد حزب الله

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مساء الأربعاء، دعم الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي ضد حزب الله اللبناني.

وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون"، أن أوستن أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت، الدعم الأميركي الثابت للاحتلال ضد تهديدات إيران وحزب الله، على حد وصفه.

وكانت شبكة "سي إن إن" نقلت عن مصادر مطلعة، أن "إسرائيل" أبلغت واشنطن قبل الهجمات عبر الأجهزة اللاسلكية في لبنان.

من جانبها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن تنسيق بين "إسرائيل" والولايات المتحدة بشأن تفجير أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها عناصر حزب الله ومسعفون في لبنان.

وخلال الثلاثاء والأربعاء، قُتل 32 شخصا وأصيب أكثر من 3250 آخرين جراء انفجار آلاف الأجهزة اللاسلكية من نوع بيجر وأيكوم في عدة مناطق بلبنان.