مسؤول (اسرائيلي): طوفان من الهجرة المعاكسة لخارج الكيان

تحدث مسؤول إسرائيلي سابق عن موجة هجرة معاكسة من الكيان للخارج في ظل حالة الحرب على جبهتي شمال فلسطين المحتلة مع حزب الله، والجنوب في قطاع غزة.

وجاء على لسان مسؤول شعبة العمليات الأسبق في الشرطة الإسرائيلية، ومسؤول شرطة القدس الأسبق، آريه عاميت، أن "طوفاناً بشرياً بدأ بالهجرة إلى الخارج خلال الفترة الأخيرة".

وقال في منشور له على الفيسبوك: "سمعت الآن معطيات مفزعة حد الهلع حول طوفان بشري يهاجر من البلاد، أطباء ، خبراء هايتك، علماء وما شابه، نتحدث عن طوفان بشري، نحن نغرق".

في حين أكد بعض المعلقون صحة المنشور مشيرين إلى وجود موجة كبيرة من هجرة العقول إلى الخارج منذ بداية الحرب الحالية.