الأوبزرفر: فشل بايدن بالتعامل مع غزة يغذي حربًا أوسع نطاقًا

قالت افتتاحية صحيفة "الأوبزرفر" الأسبوعية البريطانية، إن فشل الرئيس الأمريكي جو بايدن في التعامل مع حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة يغذي حربًا أوسع نطاقًا في وقت يبدو أن القلق بشأن المستقبل السياسي للديمقراطيين هو المحرك وراء سياسة الاحتواء التي ينتهجها البيت الأبيض.

وأبرزت الصحيفة وصول أزمة الشرق الأوسط إلى منعطف خطير للغاية وهو البيان الذي تم الإدلاء به عدة مرات منذ بدء حرب الإبادة على غزة وانزلاق الأمور إلى خطر الحرب الشاملة في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، فإن ما يقرب من 12 شهرًا من الدبلوماسية الدولية، ووقف إطلاق النار المتقطع ومفاوضات تبادل الأسرى، والاحتجاجات، والتهديدات بالعقوبات، والدعاوى القضائية والضغوط السياسية والأخلاقية على الأطراف المتحاربة فشلت في وقف المذبحة في غزة وأماكن أخرى، وهذا هو ما يجعل هذه اللحظة محفوفة بالمخاطر بشكل خاص.

وفي ظل عدم وجود نهاية في الأفق، وعدم وجود مخرج واضح، وعدم وجود "عملية سلام" ذات مصداقية، فإن التصعيد غير المنضبط يزداد احتمالًا. والخوف والغضب والانتهازية السياسية واليأس الشديد يطغى على الهدوء والتفكير الموضوعي بشأن الأفعال والعواقب.

انزلاق لا مفر منه إلى صراع شامل

لقد كان القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الحربية الأسبوع الماضي بفتح "مرحلة جديدة" في الصراع باستهداف صفوف حزب الله في لبنان سبباً في التعجيل بما يبدو وكأنه انزلاق لا مفر منه إلى صراع على مستوى المنطقة.

ومن الواضح الآن أن تفخيخ أجهزة الاتصال اللاسلكية وأجهزة الاتصال التي يستخدمها العملاء كان مخططاً له مسبقاً.

وكان من الممكن تفجير المتفجرات المخبأة في أي وقت. فلماذا الآن؟ لأنه بعد فشله في تحقيق هدفه المعلن المتمثل في تدمير حركة حماس والمقاومة في غزة، اختار الزعيم الإسرائيلي أن يجعل من لبنان الجبهة الجديدة في حرب لا نهاية لها، وذلك على جثث أكثر من أربعين ألف شهيد فلسطيني معظمهم من المدنيين.

إن الواضح للجميع أن نتنياهو يحتاج إلى إطالة أمد الصراع وتوسيع نطاقه من أجل الحفاظ على شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف، والتشبث بوظيفته، وصد الضغوط الأميركية التي تطالبه بما يعتبره تسوية غير مقبولة.

وقد ساعدت هجمات أجهزة النداء على تعزيز هذا الهدف الساخر. ففي داخل (إسرائيل)، يُتهم نتنياهو بمحاولة نسف اتفاق وقف إطلاق النار. والآن يواجه لبنان خطر التحول إلى غزة جديدة.

غزة أكبر فشل لبايدن

إن الطريقة التي سيرد بها زعيم حزب الله حسن نصر الله عمليا على هجمات الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن قتل العشرات وإصابة الآلاف، والتي اعترف بأنها شكلت ضربة قاسية فريدة من نوعها، ستساعد في تحديد مدى اقتراب الشرق الأوسط من الكارثة.

لقد تعهد نصر الله بفرض انتقام مؤلم. وقد استؤنف إطلاق الصواريخ عبر الحدود من قبل حزب الله منذ ذلك الحين، وسط هجمات جوية إسرائيلية واسعة النطاق، بما في ذلك على بيروت.

وحذر نصر الله من أن أي توغل بري إسرائيلي في جنوب لبنان سيكون "فرصة" لحزب الله للانتقام

ويجب على نتنياهو أن ينتبه، إذ لم تنته تدخلات (إسرائيل) السابقة في لبنان، ولا سيما في عامي 1982 و 2006 ، بشكل جيد. والجيش الإسرائيلي منهك بعد أشهر من الاستنزاف في غزة.

وبينما لا توجد أي علامة على أن الهجمات الصاروخية على (إسرائيل) من حزب الله ستتوقف، فإن نتنياهو حقق انتصارا تكتيكيا ولكنه ربما تصرف قبل الأوان.

إن هدف نتنياهو الأساسي المفترض المتمثل في إعادة السكان بأمان إلى المناطق الشمالية لم يعد قابلا للتحقيق أكثر من ذي قبل.

وفي الوقت نفسه، تستمر أزمة غزة المروعة. ويظل الاتفاق على وقف إطلاق نار دائم هناك هو المفتاح لمنع حرب أوسع نطاقا.

ومن المؤسف أن القيادة الإسرائيلية على الرغم من أشهر من المحادثات غير المباشرة التي توسطت فيها مصر وقطر، لا ترغب في اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف مذبحة غزة.

كما من المؤسف أن بريطانيا، مثل الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، فشلت في ممارسة الضغط الكافي على الحكومة الإسرائيلية لوقف انتهاكها للقانون الإنساني من خلال تقييد جميع مبيعات الأسلحة الهجومية، وتأييد لائحة اتهام نتنياهو بارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات ذات مغزى.

لكن وسط هذا الكتالوج المشترك المخزي من الفشل، فإن عدم فعالية الإدارة الأمريكية وانحيازها هو الأكثر إحباطًا.

ينتمي الرئيس جو بايدن إلى جيل سياسي أمريكي دعم (إسرائيل) غريزيًا وعاطفيًا، سواء كانت محقة أو مخطئة.

لكن الدولة اليهودية الحديثة، التي أصبحت أوراق اعتمادها الأساسية كديمقراطية ملتزمة بالقانون موضع تساؤل خطير، تغيرت جذريًا، في حين لم يتغير بايدن.

لقد أعطى نتنياهو بسذاجة تفويضًا مطلقًا بعد 7 أكتوبر، فقط لمشاهدة النتائج المتكشفة في رعب متزايد.

الولايات المتحدة هي أكبر مورد ل(إسرائيل) بالمساعدات المالية والأسلحة. يمكن لبايدن وينبغي له أن يفعل المزيد لإلزام نتنياهو بإبرام صفقة.

بدلاً من ذلك، تسامح مع نهبه العدائي والعدمي وسهله بتكلفة لا تطاق للمصالح الإسرائيلية والأمريكية والغربية - وحياة الناس العاديين.

إن غزة هي أكبر فشل لبايدن، بل إنها أكبر حتى من أوكرانيا. ومع ذلك، فبدلاً من إصلاح الضرر بشكل عاجل، يشير المسؤولون في واشنطن إلى أن وقف إطلاق النار غير مرجح قبل تولي خليفته منصبه في يناير/كانون الثاني.

فما هي سياسة الولايات المتحدة الآن؟ بكلمة واحدة، الاحتواء. وفي ظل عجز البيت الأبيض عن وقف الحرب، يبدو أنه عازم فقط على منع انتشارها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، خوفًا من أن تضر بفرص كامالا هاريس والديمقراطيين.

إنها ليست سياسة على الإطلا بلا وسيلة للتهرب، وضوء أخضر للمتشددين والمتطرفين من جميع الأطراف للقيام بأسوأ ما لديهم من تهور وفظاعة. ولهذا السبب، أكثر من أي وقت مضى، يتأرجح الشرق الأوسط على حافة الهاوية.