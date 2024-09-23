تطورات العدوان على غزة في يومه 353

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب المزيد من المجازر التي تستهدف النازحين في قطاع غزة، وذلك مع دخول حرب الإبادة يومها الـ 353.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد أم مع أطفالها الأربعة، تتراوح أعمارهم من 4 إلى 8 أعوام، نتيجة استهداف منزل لعائلة أبو سمك في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

كما قصفت طائرات الاحتلال الطابق العلوي في مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين شرق مخيم النصيرات، ما أدى لارتقاء 3 شهداء، وإصابة عدد آخر، ثم تبين أن الشهداء هم رجل وزوجته وطفلهما.

وبحسب المصادر، فقد طال القصف منزلاً لعائلة نصار في تل الزعتر بمخيم جباليا، ومنزلاً لعائلة اسكيك قرب مستشفى أصدقاء المريض غرب مدينة غزة، ومحيط شارع شبير وقيزان النجار في خانيونس، إضافة إلى منازل أخرى في حي الزيتون.

وقبل قليل أعلنت مصادر في وزارة الصحة عن وصول مصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الضابطة الجمركية شرق خانيونس

وفي الضفة الغربية أعلن اتحاد المعلمين عن تعطيل الدوام في مدارس الضفة ليوم غد بسبب سوء الأوضاع الأمنية.

كما أعلن الهلال الأحمر عن اصابتان في بلدة دير استيا قرب سلفيت جراء سقوط صاروخ، وإحدى الإصابات لمسن 60 عامًا شظية بالرأس وإصابة مسنة بجروح في الوجه وتم نقلهما للعلاج.