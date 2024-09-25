تحقيق أمريكي يؤكد: (إسرائيل) تعمدت منع المساعدات إلى غزة

في مذكرة من 17 صفحة أرسلت إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وثقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عدة أمثلة لقيام "إسرائيل" بمنع وصول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر - بما في ذلك قتل عمال الإغاثة، وتدمير المنشآت الزراعية، وقصف سيارات الإسعاف والمستشفيات، ورفض دخول الشاحنات المحملة بالطعام والأدوية.

ورفض بلينكن التقرير وقال للكونجرس بعد شهر إن الولايات المتحدة لم تجد أن دولة الاحتلال تمنع شحنات المساعدات الأميركية إلى غزة.

ولكن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لم تكن الهيئة الحكومية الأميركية الوحيدة التي خلصت إلى أن دولة الاحتلال تمنع عمدا المساعدات الإنسانية من دخول غزة.

وقال رئيس مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية الأميركية إن "إسرائيل" تعوق المساعدات، وجادل بأن أفعالها يجب أن تؤدي إلى تفعيل قانون المساعدات الخارجية، الذي يحظر تقديم الدعم العسكري إلى أي دولة تقيد تقديم المساعدات.

تورط أمريكي مباشر

"إسرائيل" هي أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية. وقد زادت إدارة بايدن من إرسال الأسلحة والذخائر إلى دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023. وجاءت الشحنات على الرغم من احتجاجات جماعات حقوق الإنسان وحلفاء الولايات المتحدة بشأن الهجوم الإسرائيلي على غزة، والذي أسفر عن قتل أكثر من 41 ألف فلسطينيًا غالبيتهم من النساء والأطفال.

وحث مشرعون ديمقراطيون بارزون آخرون، بمن فيهم السيناتور كريس فان هولن، وجيف ميركلي، وبيرني ساندرز، وإليزابيث وارن، الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة في أبريل/نيسان على التوقف عن توفير الأسلحة الهجومية لإسرائيل، قائلين إنها تنتهك قانون المساعدات والمساعدة العسكرية الأمريكية الصادر في الستينيات.

وفي أغسطس/آب، وافقت الولايات المتحدة على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار.

وقالت الأمم المتحدة مرارا إن أجزاء واسعة من قطاع غزة تعاني من المجاعة. وفي غضون ذلك، تفشى مرض شلل الأطفال في غزة خلال الصيف نتيجة لتدهور الظروف الصحية في القطاع.

سلاح المجاعة

وفي سبتمبر/أيلول، قالت الأمم المتحدة إن "إسرائيل" تمنع المواد الحيوية اللازمة لتنقية مياه الشرب من دخول القطاع.

وأصدرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مذكرة بعد أن حذرت رئيسة الوكالة سامانثا باور من المجاعة الوشيكة في غزة. ووفقا للمذكرة، فإن "إسرائيل" تستخدم "المنع التعسفي والقيود والعوائق" لمنع المساعدات الحكومية الأميركية من دخول غزة.

والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي وكالة حكومية أمريكية مستقلة مسؤولة عن العمل التنموي والإنساني. وتتلقى توجيهاتها في مجال السياسة الخارجية من وزارة الخارجية.

وبحسب التقرير، فإن السفير الأميركي لدى "إسرائيل" جاك لو، نفى مذكرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وتقييم مسؤولين آخرين في وزارة الخارجية.

ورفض لو أيضا تصريحات مسؤولين أميركيين صغار في السفارة الذين زعموا أن "إسرائيل" تقيد المساعدات، قائلا "لم تقدم أي دولة أخرى مثل هذا القدر من المساعدات الإنسانية لأعدائها"، وفقا للتقرير.

وزعم بلينكن أن "أجزاء أخرى من الحكومة الإسرائيلية حاولت عرقلة حركة [المساعدات الإنسانية]" لكن نتنياهو يمكن الوثوق به.

وأثارت تعليقات السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال استياء بعض موظفي السفارة، كما أغضبت شهادة بلينكين أمام الكونجرس مسؤولي وزارة الخارجية، وفقا للتقرير.

واستقالت ستايسي جيلبرت، المستشارة المدنية والعسكرية السابقة في مكتب اللاجئين، بسبب تقرير بلينكين المقدم إلى الكونجرس، قائلة في بيان عام إن هناك "أدلة وفيرة تثبت أن "إسرائيل" مسؤولة عن عرقلة المساعدات".