ماذا تعرف عن صاروخ قادر (1)

يدخل حزب الله اللبناني أسلحة جديدة في المواجهة مع إسرائيل. وقد استهدف اليوم الأربعاء، بصاروخ باليستي من نوع (قادر 1) ضواحي مدينة تل أبيب.

وأفاد حزب الله في بيان، بأنه عند الساعة السادسة والنصف أطلق "صاروخًا باليستيًا من نوع (قادر 1) مستهدفًا مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب، وهو المقر المسؤول عن اغتيال القادة وعن تفجير البايجرز وأجهزة اللاسلكي"، كما البعض يربط هذا الصاروخ بالقيادي إبراهيم عقيل، الذي اغتالته إسرائيل أخيرًا وله اسم حركي وهو عبد القادر.

وشرح الخبير في الشؤون العسكرية رياض قهوجي لوكالة فرانس برس، أن "هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الحزب صواريخ باليستية ويستهدف تل أبيب". وأضاف أن "هذه الصواريخ الباليستية هي إحدى نسخ صواريخ سكود"، التي لا يتجاوز مداها "300 كلم".

وقد ذكرت مراسلة التلفزيون العربي بأن "حزب الله كشف في الفترة الأخيرة عن جزء من الصواريخ مثل فادي 1 وفادي 2 وفادي 3".

أربعة أجيال من الصواريخ

وأشارت إلى أن "هناك أربعة أجيال من الصواريخ يتم استخدامها حاليًا من قبل حزب الله في هذه المواجهة وسط توسيع النطاق الجغرافي ضمن معادلة تحدث عنها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، بأن توسيع إسرائيل لهجماتها في لبنان سيقابل بتوسيع من الحزب".

وشرحت أنه "عندما يكون الاستهداف يطال جزءًا كبيرًا من الجغرافيا اللبنانية، أي يتخطى جنوب لبنان إلى الضاحية والبقاع شرقي البلاد، وهي مساحة واسعة يتم حاليًا استهدافها من قبل إسرائيل، يعني ذلك أنه سيقابل من حزب الله باستخدام مزيد من الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى تحمل أوزانًا أكبر من المتفجرات، ويصل مداها - كما شاهدنا - إلى محيط تل أبيب".

المصدر

https://www.alaraby.com/news