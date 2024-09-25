مستجدات حرب الإبادة على غزة في يومها 355

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 41,495 شهيداً و96,006 جرحى تم تسجيلهم منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب الإحصائية الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة في القطاع صباح اليوم.

وحتى مساء اليوم ارتكب الاحتلال 4 مجازر ضدّ العائلات خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها 28 شهيداً و85 جريحاً إلى المستشفيات، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وسط تعذّر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، بسبب تراكم الأنقاض والقصف الإسرائيلي المتواصل.

وقبل ساعتين ارتقى 4 شهداء بينهم سيدتان وعدد من المصابين بقصف إسرائيلي على منزل ببلدة النصر شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، وفي نفس التوقيت ارتقى 3 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف منزل مكون من عدة طبقات لعائلة العطار في منطقة موراج شمال مدينة رفح.

كما تعرضت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني إلى استهداف من طيران الاحتلال الإسرائيلي لمركز دفاع مدني الدرج بصاروخ لم ينفجر نتج عنه ٣ اصابات طفيفة.