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مقاطعة خطاب نتنياهو ... من هم أبرز المنسحبين

نتنياهو.jpg
نتنياهو.jpg

نقلا عن الجزيرة نت

غادرت وفود العديد من الدول قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، احتجاجا على كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وسُمع تعالي أصوات في القاعة قبل خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولم يحضر الوفد الفلسطيني والسعودي التركي والإيراني والكويتي الكلمة.

 

كذلك لم تحضر وفود كوبا ومالاوي، وميانمار، ليفرغ قسم كبير من القاعة من الحضور أثناء خطاب نتنياهو.

وألقى نتنياهو كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحقه وبحق وزير دفاعه يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

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#غزة #لبنان #طوفان_الأقصى

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