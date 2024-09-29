العدوان على غزة في يومه الـــ359

سجلت وزارة الصحة ارتقاء 3 مواطنين على الأقل في عدوان لطائرات الاحتلال شنته على مدرسة أم الفحم في شمال القطاع لترتفع حصيلة العدوان على قطاع غزة في اليوم 359 إلى 12 شهيدا بالإضافة إلى 41 إصابة، ممن وصلوا مستشفيات القطاع آخر 24 ساعة، ما يرفع حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر إلى 41,595 شهيدًا.

وقصفت طائرات الاحتلال عدة منازل ومناطق سكنية في قطاع غزة. وفي أحدث الاستهدافات، قال الدفاع المدني إن الاحتلال قصف مدرسة "أم الفحم" في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. التي تؤوي نازحين بمنطقة السلاطين غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وتعرضت مناطق مختلفة من القطاع لقصف جويّ عنيف طوال الليلة الماضية، أسفر عن شهداء وإصابات متعددة، وتدمير العديد من المباني السكنية. ففي محيط مفترق الشعبية وسط مدينة غزة، استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية في ساعات الفجر الأولى، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.