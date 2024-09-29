أونروا: كارثة صحية وشيكة بسبب تراكم النفايات في غزة

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأحد، من خطر كارثة صحية وشيكة، بسبب "جبال النفايات التي تتراكم في المناطق الوسطى من قطاع غزة".

وقالت الوكالة في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، إن "مياه الصرف الصحي تتسرب إلى الشوارع في قطاع غزة".

وأكدت أن "الظروف الصحية في جميع أنحاء غزة غير إنسانية".

وأوضحت أنه "ليس أمام العائلات أي خيار سوى العيش بجانب هذه النفايات المتراكمة والروائح الكريهة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 359 يوما، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و595 شهيدا، وإصابة أكثر من 96 ألفا و251 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.