قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ومخيم عسكر شرق المدينة، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة.

وذكر مراسلنا، أن قوات الاحتلال اعتقلت نقيب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بفلسطين إياد عثمان من منزله في مدينة نابلس.

وفي وقت لاحق، أفرجت قوات الاحتلال عن "عثمان" بعد إجراء تحقيق ميداني معه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عبد الرحيم وشادي بشكار بعد مداهمه منزلهم في المساكن الشعبية شرقي مدينة نابلس، والشاب عبدالله عرفات من منطقة رفيديا غربًا، والشاب إيهاب المدبوح من منزله في شارع 16، وصبحي اللداوي بعد مداهمة منزله بالمدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 8 شبان من عائلة العمور خلال اقتحام بلدة تقوع جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن المعتقلين هم، مطلق سليمان أحمد العمور، أيوب سمير محمد العمور، موسى جودت صابر العمور، محمد ربحي صابر العمور، محمد ماهر محمد العمور، محمود أنور محمود العمور، محمد فتحي أحمد العمور، محمد زكي محمود العمور.

كما سلمت قوات الاحتلال الطفلين محمد يوسف العمور (12 عاما)، وعمر أحمد العمور (14 عاما) بلاغين، لمراجعة مخابراتها في مستوطنة "غوش عصيون"، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

واعتقلت قوات الاحتلال مهند كنعان بعد اقتحام منزله في مخيم قلنديا شمال القدس.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أحمد عبد الرزاق خمايسة من بلدة تفوح غرب المدينة، والشاب سيف بسام أبو عيشة خلال اقتحام منطقة جبل أبو رمان بمدينة الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلت كل من ياسر كريم محمد اخليل (21 عاما) ومحمد رائد أحمد عبد الحميد اخليل ( 20 عاما)، وبهاء جميل خليل عادي (19 عاما).

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد الجلاد بعد مداهمة منزله في مدينة طولكرم.