قتلى وجرحى في عملية إطلاق نار نوعية بتل أبيب

أصيب 10 إسرائيليين، مساء اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار في تل أبيب.

وقال الإسعاف الإسرائيلي في بلاغ أولي، إن 10 إصابات على الأقل في عملية إطلاق نار في تل أبيب.

وذكر موقع حدشوت حموت، أن 6 مصابين بحالة خطيرة و4 متوسطة في عملية إطلاق النار.

ووفق مصادر طبية اسرائيلية هناك 4 قتلى وعدد كبير من الجرحى بعملية إطلاق النار في "تل أبيب".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في معلومات أولية، أن منفذين اثنين أطلقوا النار من أسلحة رشاشة وأصابوا أكثر من 10 أشخاص.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر في الشرطة: التقديرات تفيد بأن عملية إطلاق النار هجوم نفذه فلسطيني.

وقالت إن إطلاق النار حصل في أكثر من منطقة في يافا - تل أبيب ما أدى لسقوط عدد كبير من الجرحى.

يتبع ...