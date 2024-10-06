أكثر من 30 شهيداً في سلسلة غارات عنيفة على شمال غزة

أعلنت مصادر طبية، استشهاد أكثر من 30 فلسطينياً وإصابة العشرات أغلبهم من الأطفال والنساء في سلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال على شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر إعلامية، أن طائرات ومدفعية الاحتلال قصفت بشكل مكثف وعنيف شمال قطاع غزة، فيما استهدفت الطائرات عدة منازل.

وأوضحت المصادر، أن طائرات الاحتلال المسيرة أطلقت النار على الطواقم الطبية والصحفية خلال انتشال الشهداء والإصابات.

من جانبه، قال الدفاع المدني في غزة، إن طواقمه غير قادرة على التعامل مع العدد الكبير من المنازل التي استهدفها الاحتلال شمالي القطاع، مبينة أنه واجهة صعوبة جداً في نقل الإصابات من منطقة القصاصيب بسبب الاستهداف المستمر من قبل مدفعية الاحتلال.