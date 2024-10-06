غالبية (الإسرائيليين) يشككون في انتصار (إسرائيل) بحرب غزة

أظهر استطلاع حديث أجرته الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الأحد، أن معظم الإسرائيليين لا يعتبرون أن إسرائيل حققت نصرًا واضحًا في حربها ضد حركة حماس في غزة، فيما يعاني جزء كبير منهم من عدم القدرة على تحديد موقفهم من نتائج الحرب.

وأبدى عدد كبير من المستطلعين ترددهم أو رفضهم العودة للعيش في مستوطنات "غلاف غزة" بعد انتهاء الحرب.

ووفقًا للاستطلاع، يعتقد 27% فقط من الإسرائيليين أن إسرائيل خرجت منتصرة من الحرب، بينما يرى 35% أنها تكبدت خسارة، في حين لم يتمكن 38% من المشاركين من اتخاذ موقف واضح بشأن الانتصار أو الهزيمة.

وأظهرت النتائج أيضًا أن نسبة ضئيلة، 14% فقط من الإسرائيليين، مستعدة للعودة إلى منطقة "غلاف غزة" بعد انتهاء الصراع، مقابل 86% أكدوا رفضهم العودة بسبب انعدام الثقة في الوضع الأمني بالمنطقة الحدودية.

وأشار 47% من مؤيدي الأحزاب الحاكمة إلى أن إسرائيل انتصرت في الحرب، بينما اعتقد 48% من ناخبي أحزاب المعارضة أنها خسرت.

وتبعًا لـ الاستطلاع فإن 12% من الإسرائيليين فقدوا أحد أفراد عائلاتهم أو أصدقاء مقربين في الحرب أو خلال هجوم السابع من أكتوبر الماضي.

وأفاد 36% من المشاركين أنهم يعرفون شخصًا قتل في هذه الأحداث، مما يعني أن نحو نصف الإسرائيليين تأثروا بشكل مباشر أو غير مباشر بخسائر الحرب، مما يبرز حجم الفاجعة وتأثيرها الكبير على المجتمع.

وفي الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تستهدف إسرائيل مختلف جوانب الحياة في المنطقة، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد عن تحديث جديد لعدد الشهداء، إذ وصل إلإجمالي إلى 41,870، فيما تجاوز عدد المصابين 97,166، وذلك منذ بدء العمليات العسكرية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.