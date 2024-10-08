(الصحة) توجه النداء الأخير قبل توقف مستشفيات شمال قطاع غزة عن العمل

وجهت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء، النداء الأخير قبل توقف جميع المستشفيات عن تقديم الخدمات في محافظتي غزة والشمال نتيجة عدم توفر الوقود.

وناشدت في تصريح مقتضب، وصل "الرسالة نت" جميع المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل؛ لإدخال الوقود اللازم لتشغيل المولدات في المرافق الصحية.



ولطالما حذرت وزارة الصحة من تداعيات أزمة الوقود، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية على حياة المرضى بمستشفيات القطاع، في ظل استمرار العدوان، وسيطرة الاحتلال على جميع المعابر، واستهدافه المستمر للقطاع الصحي بغزة.





وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية والحرب التدميرية في قطاع غزة المحاصر، لليوم الـ 368 تواليًا، تزامنًا مع عمليات قصف واستهداف جوي ومدفعي مُكثف في مختلف مناطق القطاع.



وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 41 ألفًا و965 شهيدا، بالإضافة لـ 97 ألفًا و590 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، وفقا لوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء.