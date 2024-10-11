في يومها الـ 371.. آخر تطورات الحرب على غزّة

دخلت حرب "الإبادة الجماعيّة التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 371 على التوالي، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف على كافة المناطق، وارتكاب أبشع المجازر والمذابح، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 42,065 شهيدًا و97,886 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وواصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، تزداد الأوضاع الإنسانية في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة خطورةً، في ظل تواصل الحصار الخانق لليوم السابع على التوالي، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي متواصل، واستهداف متعمّد للمواطنين في كافة أماكن تواجدهم شمال القطاع الصّامد.

يواصل جيش الاحتلال فرض حصاره على مناطق شمال غزة لليوم السابع على التوالي ويمنع ادخال الطعام والماء والوقود للمستشفيات وآبار المياه .

ووسط قصف مدفعي وجوي مكثف نسف الاحتلال المنازل في التوام والصفطاوي وبئر النعجة مع استمرار اطلاق النار من الطائرات المُسيرة على كل من يتحرك ويتنقل من المواطنين في كافة المناطق .

وشنّت طائرات الاحتلال غارة عنيفة على المناطق المحيطة بمنطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا، كما أُصيب عدد من المواطنين في استهداف منزل بمحيط مسجد الإحسان بجباليا البلد شمال غزة.

ولايزال عشرات الشهداء على الطرقات، وعمليات النسف والتدمير مستمرة، بالاضافة إلى محاصرة عشرات العائلات والاحتلال يطلق النار على كل من يتحرك في الصفطاوي ودوار الحلبي وكافة مناطق مخيم جباليا.

كما واصلت قوات الاحتلال إطلاق قنابل إنارة في حي الرمال غرب مدينة غزة. وجدّدت مدفعية الاحتلال قصفها لشارع السكة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، ارتقى شهيدان وأُصيب عدد من المواطنين في قصف مُسيّرة الاحتلال تجمعاً للمواطنين شرقي مخيم المغازي. واندلع حريق جرّاء قصف الاحتلال منزلاً في جنوب دير البلح، فيما أُصيب عدد من المواطنين جرّاء الاستهداف المتواصل للمنطقة.

وأطلقت مروحيات الاحتلال نيرانها بالتزامن مع قصف مدفعي على مناطق غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



