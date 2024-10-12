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^200 مثال: غزة العزة

القيادي في حماس أسامة حمدان للجزيرة: ما يجري في شمال قطاع غزة عملية إبادة

القيادي في حركة حماس أسامة حمدان.jpg
القيادي في حركة حماس أسامة حمدان.jpg

الرسالة نت

أدان القيادي في حركة حماس أسامة حمدان المجازر التي يمارسها الاحتلال على شعبنا في مخيم جباليا ومنع الاحتلال دخول المواد الغذائية إلى الشمال منذ عشرة أيام

ولفت حمدان إلى أن العدو حاول التقدم لكن المقاومة تصدت له بشراسة، وبأنه قرر حصار جباليا لمدة طويلة لإنهاك الناس بالجوع والعطش

وأكد حمدان على أن ما يجري في مخيم جباليا من وحشية هو جريمة ضد الإنسانية، وبأن الاحتلال لا يواجه المقاومين لكن يحاول قتل الشعب تحت عنوان مواجهة المقاومة، لأنه عاجز عن مواجهة المقاومة وفشل في كسرها

 

وأضاف بأن الاحتلال لا يستهدف غزة وحدها ويسعى لتهجير مليوني فلسطيني، كما أن اليوم التالي للحرب مصطلح إسرائيلي هدفه التضليل وتشكيل إدارة تابعة له

كما قال حمدان بأن الحركة تسعى لتشكيل إدارة انتقالية من حكومة وفاق وطني أو لجنة لإدارة الوضع لافتا إلى أن الحل في استعادة الفلسطينيين حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297418

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#غزة #إبادة #طوفان_الأقصى

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