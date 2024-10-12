القيادي في حماس أسامة حمدان للجزيرة: ما يجري في شمال قطاع غزة عملية إبادة

أدان القيادي في حركة حماس أسامة حمدان المجازر التي يمارسها الاحتلال على شعبنا في مخيم جباليا ومنع الاحتلال دخول المواد الغذائية إلى الشمال منذ عشرة أيام

ولفت حمدان إلى أن العدو حاول التقدم لكن المقاومة تصدت له بشراسة، وبأنه قرر حصار جباليا لمدة طويلة لإنهاك الناس بالجوع والعطش

وأكد حمدان على أن ما يجري في مخيم جباليا من وحشية هو جريمة ضد الإنسانية، وبأن الاحتلال لا يواجه المقاومين لكن يحاول قتل الشعب تحت عنوان مواجهة المقاومة، لأنه عاجز عن مواجهة المقاومة وفشل في كسرها

وأضاف بأن الاحتلال لا يستهدف غزة وحدها ويسعى لتهجير مليوني فلسطيني، كما أن اليوم التالي للحرب مصطلح إسرائيلي هدفه التضليل وتشكيل إدارة تابعة له

كما قال حمدان بأن الحركة تسعى لتشكيل إدارة انتقالية من حكومة وفاق وطني أو لجنة لإدارة الوضع لافتا إلى أن الحل في استعادة الفلسطينيين حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة