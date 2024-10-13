مستجدات حرب الإبادة على غزة في يومها الـــــــ 372

قالت مصادر في وزارة الصحة أن 11 فلسطينياً استشهدوا وأصيب آخرون، مساء أمس السبت، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيمي النصيرات وجباليا في قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في القطاع منذ الفجر إلى 37.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات وسط القطاع، وباستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على مخيم جباليا شمالي القطاع، مضيفة أن العدد مرشح للزيادة في ظل وجود مصابين في حالات حرجة

مع دخول حرب غزة يومها الـ373، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تشديد عمليات الإبادة الجماعية في شمال قطاع غزة، حيث بدأ الاحتلال في فصل الشمال عن باقي مناطق القطاع. ويفرض الاحتلال منذ 9 أيام حصاراً مطبقاً على جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا .

وفي هذا الإطار، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعزز ممارسة الإبادة الجماعية في جباليا ومحافظة شمال قطاع غزة ويمنع الطواقم الإسعافية والدفاع المدني من انتشال أكثر من 75 شهيداً من أصل 285 شهيداً قتلهم الاحتلال خلال الأيام الثمانية الماضية.

كما وضع الاحتلال سواتر ترابية لفصل شمال غزة عن باقي مناطق القطاع، بالتزامن مع ذلك نسفت عشرات المنازل في مخيم جباليا باستخدام "روبوتات" متفجرة ما أسفر عن العشرات من الشهداء والجرحى.

كما قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشن غارتين على منطقة المواصي غربي رفح جنوب قطاع غزة

و شنت غارة أخرى على بلدة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس في جنوب قطاع غزة، كما تعرض مخيم البريج وسط قطاع غزة لقصف مدفعي من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وبالعودة إلى جباليا فقد أكدت مصادر إعلامية وشهود عيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف عدة مبان في غرب جباليا ومحيط منطقة الصفطاوي شمالي غزة.