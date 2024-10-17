الدفاع المدني بغزة: الاحتلال ينفذ تدميرا ممنهجا لجباليا

قال المتحدث الإعلامي باسم جهاز الدفاع المدني الرائد محمود بصل، إن قوات الاحتلال تنفذ تدميرا ممنهجًا لمدينة جباليا ومخيمها، مستخدمة كل الأدوات في ذلك، وعلى رأسها الروبوتات المتفجرة؛ التي تستخدمها لتفجير المباني والبنية التحتية.

وأوضح بصل لـ"الرسالة نت"، أنّ هذه الروبوتات تستخدم بشكل مكثف؛ لإحداث تدمير واسع في المخيم، بهدف تفريغه من سكانه، معتبرا ما يحدث يفوق في وصفه لـ"المذبحة والإبادة".

وبين بصل أن قوات الاحتلال ترفض السماح لهذه اللحظة لطواقم الجهاز أو الإسعافات الوصول للمنطقة، ونقل المصابين أو جثامين الشهداء، مشيرا لوجود المئات من الجثامين التي لا تزال تحت الأنقاض حتى اللحظة.

وذكر أن الجهاز يصله يوميا مناشدات ونداءات؛ ويرفض الاحتلال السماح للأجهزة بالتحرك، في موقف يريد من خلاله إعدام المواطنين المصابين، والتنكيل بجثامين الشهداء.

ولليوم الثاني عشر على التوالي، تواصل قوات الاحتلال عملية الإبادة لمدينة جباليا ومخيمها، في عملية عسكرية يطلق عليها الاحتلال "خطة الجنرالات"، والتي تستهدف ترحيل سكان المنطقة الشمالية للقطاع، والسيطرة الأمنية والعسكرية الكاملة عليها.